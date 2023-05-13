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Пожар на территории Александровской больницы в Киеве: есть погибшая

13 мая 2023 00:45
обновлено: 01:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пожар на территории Александровской больницы в Киеве: есть погибшая
Пожар на территории Александровской больницы в Киеве. Фото: КГВА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве на территории Александровской больницы произошло возгорание. Перед этим был слышен взрыв. Хотя воздушную тревогу не объявляли.

Местные жители сообщают, что взорвалась карета скорой помощи.

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На место трагедии уже отправились правоохранители. 

Как сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация, во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года).

Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1 — 2 степени.

Также сообщается, что пожар уже ликвидирован.

Напомним, в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ.

 

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