Пожар на территории Александровской больницы в Киеве: есть погибшая
В Киеве на территории Александровской больницы произошло возгорание. Перед этим был слышен взрыв. Хотя воздушную тревогу не объявляли.
Местные жители сообщают, что взорвалась карета скорой помощи.
На место трагедии уже отправились правоохранители.
Как сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация, во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года).
Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1 — 2 степени.
Также сообщается, что пожар уже ликвидирован.
Напомним, в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ.