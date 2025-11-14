Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Пожежі й обвал будинку — фото та відео наслідків атаки РФ на Київ

Пожежі й обвал будинку — фото та відео наслідків атаки РФ на Київ

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:40
Оновлено: 11:51
Обстріл Києва 14 листопада — скільки людей загинули та постраждали, фото та відео наслідків
Наслідки атаки РФ у Деснянському районі. Фото: Новини.LIVE

Найбільше від російського нічного комбінованого удару по столиці постраждав Деснянський район. Станом на 11:10, загалом у Києві загинули четверо людей, ще 30 постраждали. 

Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в Деснянському районі

Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники надалі деблоковують людей у місцях найбільших руйнувань.

Пожежа трапилась на верхніх поверхах будинку.

Деснянський район
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: Новини.LIVE
постраждав будинок у Деснянському районі
Будинок у Деснянському районі після пожежі. Фото: Новини.LIVE 
атака на Київ 14 листопада
Рятувальники біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE
наслідки Деснянський
Люди дивляться на ліквідацію наслідків обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі обвалилась багатоповерхівка

У Святошинському районі сталося вороже влучання в житловий будинок. Після цього спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Проте згодом стався обвал будівлі.

Атака на Оболонський район — наслідки

В Оболонському районі російські терористи влучили "Шахедом" у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару постраждали шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи.

Кілька квартир на верхніх поверхах згоріли вщент. Решта — постраждали трохи менше.

Оболонський
Згорілі квартири. Фото: Новини.LIVE
поліція Оболонь
Постраждалі залишають заяви про пошкоджене майно. Фото: Новини.LIVE
під’їзд Оболонський район
Пошкоджений під’їзд. Фото: Новини.LIVE
Оболонь 14 листопада
Рятувальники поблизу пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE
медики Оболонь
Медики на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Киян, які втратили житло, внаслідок нічної атаки, поки що безкоштовно розселять у готелі.

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету, що зараз у пошкоджених будинках розпочнуться роботи з відновлення, зокрема мешканцям почнуть закривати вікна.

Загалом наслідки ворожого удару зафіксовані щонайменше у 25 локаціях.

Нагадаємо, Повітряні сили вже повідомили скільки цілей вночі запустила Росія та як відпрацювало ППО.

Також ми публікували карту руху російських ракет та дронів.

Київ пожежа відео фото ракети дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації