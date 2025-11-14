Обстріл Києва 14 листопада — скільки людей загинули та постраждали, фото та відео наслідків

Пожежі й обвал будинку — фото та відео наслідків атаки РФ на Київ
Найбільше від російського нічного комбінованого удару по столиці постраждав Деснянський район. Станом на 11:10, загалом у Києві загинули четверо людей, ще 30 постраждали.
Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE та очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Яка ситуація в Деснянському районі
Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники надалі деблоковують людей у місцях найбільших руйнувань.
Пожежа трапилась на верхніх поверхах будинку.
У Святошинському районі обвалилась багатоповерхівка
У Святошинському районі сталося вороже влучання в житловий будинок. Після цього спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Проте згодом стався обвал будівлі.
Атака на Оболонський район — наслідки
В Оболонському районі російські терористи влучили "Шахедом" у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару постраждали шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи.
Кілька квартир на верхніх поверхах згоріли вщент. Решта — постраждали трохи менше.
Киян, які втратили житло, внаслідок нічної атаки, поки що безкоштовно розселять у готелі.
Голова Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету, що зараз у пошкоджених будинках розпочнуться роботи з відновлення, зокрема мешканцям почнуть закривати вікна.
Загалом наслідки ворожого удару зафіксовані щонайменше у 25 локаціях.
Нагадаємо, Повітряні сили вже повідомили скільки цілей вночі запустила Росія та як відпрацювало ППО.
Також ми публікували карту руху російських ракет та дронів.
Читайте Новини.LIVE!