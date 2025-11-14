Обстріл Києва 14 листопада — скільки людей загинули та постраждали, фото та відео наслідків

Наслідки атаки РФ у Деснянському районі. Фото: Новини.LIVE

Найбільше від російського нічного комбінованого удару по столиці постраждав Деснянський район. Станом на 11:10, загалом у Києві загинули четверо людей, ще 30 постраждали.

Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в Деснянському районі

Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники надалі деблоковують людей у місцях найбільших руйнувань.

Пожежа трапилась на верхніх поверхах будинку.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: Новини.LIVE

Будинок у Деснянському районі після пожежі. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Люди дивляться на ліквідацію наслідків обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі обвалилась багатоповерхівка

У Святошинському районі сталося вороже влучання в житловий будинок. Після цього спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Проте згодом стався обвал будівлі.

Атака на Оболонський район — наслідки

В Оболонському районі російські терористи влучили "Шахедом" у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару постраждали шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи.

Кілька квартир на верхніх поверхах згоріли вщент. Решта — постраждали трохи менше.

Згорілі квартири. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі залишають заяви про пошкоджене майно. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений під’їзд. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники поблизу пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Медики на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Киян, які втратили житло, внаслідок нічної атаки, поки що безкоштовно розселять у готелі.

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету, що зараз у пошкоджених будинках розпочнуться роботи з відновлення, зокрема мешканцям почнуть закривати вікна.

Загалом наслідки ворожого удару зафіксовані щонайменше у 25 локаціях.

Нагадаємо, Повітряні сили вже повідомили скільки цілей вночі запустила Росія та як відпрацювало ППО.

Також ми публікували карту руху російських ракет та дронів.