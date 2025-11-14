Обстрел Киева 14 ноября — сколько людей погибли и пострадали, фото и видео последствий

Пожары и обвал дома — фото и видео последствий атаки РФ на Киев
Больше всего от российского ночного комбинированного удара по столице пострадал Деснянский район. По состоянию на 11:10, всего в Киеве погибли четыре человека, еще 30 пострадали.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской МВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE и глава КГВА Тимур Ткаченко.
Какова ситуация в Деснянском районе
До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели в дальнейшем деблокируют людей в местах наибольших разрушений.
Пожар произошел на верхних этажах дома.
В Святошинском районе обвалилась многоэтажка
В Святошинском районе произошло вражеское попадание в жилой дом. После этого вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали. Однако впоследствии произошел обвал здания.
Атака на Оболонский район — последствия
В Оболонском районе российские террористы попали "Шахедом" в девятиэтажный жилой дом. В результате удара пострадали шестой, седьмой, восьмой и девятый этажи.
Несколько квартир на верхних этажах сгорели дотла. Остальные — пострадали немного меньше.
Киевлян, которые потеряли жилье, в результате ночной атаки, пока бесплатно расселят в гостинице.
Председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету, что сейчас в поврежденных домах начнутся работы по восстановлению, в частности жителям начнут закрывать окна.
В целом последствия вражеского удара зафиксированы по меньшей мере в 25 локациях.
Напомним, Воздушные силы уже сообщили сколько целей ночью запустила Россия и как отработало ПВО.
Также мы публиковали карту движения российских ракет и дронов.
