Обстрел Киева 14 ноября — сколько людей погибли и пострадали, фото и видео последствий

Последствия атаки РФ в Деснянском районе. Фото: Новини.LIVE

Больше всего от российского ночного комбинированного удара по столице пострадал Деснянский район. По состоянию на 11:10, всего в Киеве погибли четыре человека, еще 30 пострадали.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской МВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE и глава КГВА Тимур Ткаченко.

Какова ситуация в Деснянском районе

До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели в дальнейшем деблокируют людей в местах наибольших разрушений.

Пожар произошел на верхних этажах дома.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: Новини.LIVE

Дом в Деснянском районе после пожара. Фото: Новини.LIVE

Спасатели возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

Люди смотрят на ликвидацию последствий обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE

В Святошинском районе обвалилась многоэтажка

В Святошинском районе произошло вражеское попадание в жилой дом. После этого вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали. Однако впоследствии произошел обвал здания.

Атака на Оболонский район — последствия

В Оболонском районе российские террористы попали "Шахедом" в девятиэтажный жилой дом. В результате удара пострадали шестой, седьмой, восьмой и девятый этажи.

Несколько квартир на верхних этажах сгорели дотла. Остальные — пострадали немного меньше.

Сгоревшие квартиры. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие оставляют заявления о поврежденном имуществе. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный подъезд. Фото: Новини.LIVE

Спасатели вблизи поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

Медики на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Киевлян, которые потеряли жилье, в результате ночной атаки, пока бесплатно расселят в гостинице.

Председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету, что сейчас в поврежденных домах начнутся работы по восстановлению, в частности жителям начнут закрывать окна.

В целом последствия вражеского удара зафиксированы по меньшей мере в 25 локациях.

Напомним, Воздушные силы уже сообщили сколько целей ночью запустила Россия и как отработало ПВО.

Также мы публиковали карту движения российских ракет и дронов.