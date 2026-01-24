Обстріл Києві 24 січня - пошкоджено будівлі, виникли пожежі і є постраждалі

Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч на 24 січня вчергове масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці пошкоджені будівлі, вибито вікна у медзакладі та є жертва і постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Наслідки ударів РФ по Києву 24 січня

Згідно допису Кличка, наразі ворожого обстрілу фіксуються щонайменше у п'яти районах столиці — Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському. Детальніше щодо кожного з них нижче.

Також зазначимо, що наразі на лівому березі Києва спостерігаються перебої з теплом і водою.

Деснянський район

Мер столиці розповів, що у Деснянському районі сталося падіння уламків на нежитлову будівлю. Інших наслідків поки не було.

Дніпровський район

У цьому районі через падіння уламків ворожих дронів виникла пожежа у гаражному кооперативі. Окрім того, палав бензовоз на парковці.

"Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку", — додав Кличко.

Дарницький район

За інформацією мера, у цьому районі через падіння уламків дронів неподалік приватного медзакладу — було вибито вікно у цій будівлі. Обійшлося без пожежі.

Проте дописі начальника КМВА Тимура Ткаченка дає зрозуміти, що обійшлося не тільки цим.

"У Дарницькому районі — влучання в недобудований житловий багатоповерховий будинок. Пожежа на рівні 5-6 поверхів", — написав він.

Голосіївський район

"Внаслідок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку", — поінформував мер Києва.

Солом'янський район

Тут уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Жертви та постраждалі

Наразі відомо, що у столиці одна людина загинула, ще четверо постраждали. З них трьох госпіталізовано.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував дронами ще й Харків. За останніми даними, у місті було чути понад два десятки вибухів.

Наразі відомо, що під ударом РФ опинилися два райони Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. Окрім того, більше десятка людей постраждали.