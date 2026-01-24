Видео
Главная Киев Пожары, повреждения и жертвы — последствия удара РФ по Киеву

Пожары, повреждения и жертвы — последствия удара РФ по Киеву

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 03:50
Обстрел Киеве 24 января - повреждены здания, возникли пожары и есть пострадавшие
Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 24 января в очередной раз массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела в столице повреждены здания, выбиты окна в медучреждении и есть жертва и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко. 

Читайте также:

Последствия ударов РФ по Киеву 24 января

Согласно сообщению Кличко, сейчас вражеские обстрелы фиксируются по меньшей мере в пяти районах столицы — Деснянском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском. Подробнее по каждому из них ниже.

Также отметим, что сейчас на левом берегу Киева наблюдаются перебои с теплом и водой.

Деснянский район

Мэр столицы рассказал, что в Деснянском районе произошло падение обломков на нежилое здание. Других последствий пока не было.

Днепровский район

В этом районе из-за падения обломков вражеских дронов возник пожар в гаражном кооперативе. Кроме того, горел бензовоз на парковке.

"В результате падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме", —добавил Кличко.

Дарницкий район

По информации мэра, в этом районе из-за падения обломков дронов неподалеку от частного медучреждения — было выбито окно в этом здании. Обошлось без пожара.

Однако сообщение начальника КГВА Тимура Ткаченко дает понять, что обошлось не только этим.

"В Дарницком районе — попадание в недостроенный жилой многоэтажный дом. Пожар на уровне 5-6 этажей", — написал он.

Голосеевский район

"В результате падения обломков БпЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме", — проинформировал мэр Киева.

Соломенский район

Здесь обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

Жертвы и пострадавшие

Известно, что в столице один человек погиб, еще четверо пострадали. Из них трое госпитализированы.

Напомним, что этой ночью враг массированно атаковал дронами еще и Харьков. По последним данным, в городе было слышно более двух десятков взрывов.

Известно, что под ударом РФ оказались два района Харькова. В результате обстрела повреждены дома, общежитие с переселенцами, больница и роддом. Кроме того, более десятка человек пострадали.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
