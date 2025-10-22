Відео
Пожежі в декількох районах — Кличко про атаку РФ на Київ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:54
Оновлено: 04:19
Віталій Кличко проінформував про наслідки атаки на Київ — що відомо
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Після нічної атаки російських окупантів на столицю України у Києві є пошкодження житлових будинків. Також в декількох районах зафіксовані пожежі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Читайте також:

Які наслідки удари окупантів по Києву

Кличко проінформував, що у Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. А у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає. На місцях подій працюють рятувальні служби.

Також, за словами мера Києва, падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявили.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти РФ двічі атакували Київ. У місті лунала повітряна тривога та були чутні вибухи. 

Також цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Повідомляється про атаку "Шахедами", пожежі у багатоповерхівці та постраждалу людину.

Віталій Кличко Київ пожежа атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
