Віталій Кличко проінформував про наслідки атаки на Київ — що відомо

Пожежі в декількох районах — Кличко про атаку РФ на Київ
Після нічної атаки російських окупантів на столицю України у Києві є пошкодження житлових будинків. Також в декількох районах зафіксовані пожежі.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Які наслідки удари окупантів по Києву
Кличко проінформував, що у Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. А у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає. На місцях подій працюють рятувальні служби.
Також, за словами мера Києва, падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявили.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти РФ двічі атакували Київ. У місті лунала повітряна тривога та були чутні вибухи.
Також цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Повідомляється про атаку "Шахедами", пожежі у багатоповерхівці та постраждалу людину.
