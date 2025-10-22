Видео
Пожары в нескольких районах — Кличко об атаке РФ на Киев

Пожары в нескольких районах — Кличко об атаке РФ на Киев

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:54
обновлено: 04:19
Виталий Кличко проинформировал о последствиях атаки на Киев — что известно
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

После ночной атаки российских оккупантов на столицу Украины в Киеве есть повреждения жилых домов. Также в нескольких районах зафиксированы пожары.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Какие последствия удары оккупантов по Киеву

Кличко проинформировал, что в Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. А в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. В результате этого произошло возгорание автомобилей. Пострадавших нет. На местах событий работают спасательные службы.

Также, по словам мэра Киева, падение обломков зафиксированы и во дворе одного из жилых домов Днепровского района. Пожар и пострадавших нет. В Дарницком районе, по адресу, куда вызвали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружили.

Напомним, сегодня ночью оккупанты РФ дважды атаковали Киев. В городе звучала воздушная тревога и были слышны взрывы.

Также этой ночью враг атаковал Запорожье. Сообщается об атаке "Шахедами", пожаре в многоэтажке и пострадавшем человеке.

Виталий Кличко Киев пожар атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
