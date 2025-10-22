Виталий Кличко проинформировал о последствиях атаки на Киев — что известно

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

После ночной атаки российских оккупантов на столицу Украины в Киеве есть повреждения жилых домов. Также в нескольких районах зафиксированы пожары.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кличко проинформировал, что в Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. А в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. В результате этого произошло возгорание автомобилей. Пострадавших нет. На местах событий работают спасательные службы.

Также, по словам мэра Киева, падение обломков зафиксированы и во дворе одного из жилых домов Днепровского района. Пожар и пострадавших нет. В Дарницком районе, по адресу, куда вызвали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружили.

Напомним, сегодня ночью оккупанты РФ дважды атаковали Киев. В городе звучала воздушная тревога и были слышны взрывы.

Также этой ночью враг атаковал Запорожье. Сообщается об атаке "Шахедами", пожаре в многоэтажке и пострадавшем человеке.