Рятувальник гасив чужі квартири, поки горіла його власна — отримає службове житло

Рятувальник Сергій Власенко у своїй квартирі після пожежі. Фото: ДСНС України.

Рятувальнику Сергію Власенку, чия квартира була пошкоджена внаслідок влучання російського безпілотника у Києві 14 жовтня, мають надати службове житло. Попри те, що 35-річний рятувальник приїхав гасити пожежу у власному будинку, він продовжив виконувати службові обов'язки.

Про це заявив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Мужність на службі: "Виконував свої службові обов’язки"

Віктор Вітовецький розповів про деталі інциденту, який стався під час атаки російського БпЛА. В момент удару вдома були мама Сергія Власенка, дружина, 5-річний син та 8-місячна донечка.

"Я тут хотів би зазначити дійсно мужність мого колеги, який знаючи, що це його будинок, він приступив до гасіння, і він здійснював гасіння, і він виконував свої службові обов’язки, розуміючи, що в якому моральному стані його родина", — підкреслив Вітовецький.

За його словами, цей випадок демонструє стійкі внутрішні принципи та волю співробітників ДСНС.

"Це говорить про те, що дійсно наші колеги, які на першій лінії ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мають стійкі внутрішні принципи, мають волю і мають стрижень допомагати людям і впливати на ситуацію", — додав Вітовецький.

Як розв'язуватимуть житлове питання

Пожежник Сергій Власенко. Фото: ДСНС

Наразі для Сергія Власенка розглядається питання надання службового житла. Віктор Вітовецький висловив упевненість, що рятувальника не залишать наодинці з проблемами, посилаючись на ставлення керівництва ДСНС до своїх співробітників.

"На сьогоднішній день обговорювалось питання щодо надання йому службового житла... Знаючи ставлення міністерства і керівництва ДСНС до своїх колег, які виконують задачі, можна бути спокійним за нашого колегу. Він точно не залишиться в біді", — наголосив директор Департаменту.

Нагадаємо, уряд спростив правила компенсації єВідновлення. Тепер процес стає простішим і реалістичнішим для тих, хто живе у пошкоджених будинках або квартирах.

Також повідомлялось, що в Україні запроваджено новий механізм ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків, що постраждали від російської агресії. Ключовим елементом змін є передача територіальним громадам повноважень самостійно ініціювати відновлення.