Пожарный тушил свой дом после атаки РФ в Киеве — как поможет ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 23:46
обновлено: 23:55
Спасатель тушил чужие квартиры, пока горела его собственная — получит служебное жилье
Спасатель Сергей Власенко в своей квартире после пожара. Фото: ГСЧС Украины.

Спасателю Сергею Власенко, чья квартира была повреждена в результате попадания российского беспилотника в Киеве 14 октября, должны предоставить служебное жилье. Несмотря на то, что 35-летний спасатель приехал тушить пожар в собственном доме, он продолжил выполнять служебные обязанности.

Об этом заявил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Мужество на службе: "Выполнял свои служебные обязанности"

Виктор Витовецкий рассказал о деталях инцидента, который произошел во время атаки российского БпЛА. В момент удара дома были мама Сергея Власенко, жена, 5-летний сын и 8-месячная дочь.

"Я здесь хотел бы отметить действительно мужество моего коллеги, который зная, что это его дом, он приступил к тушению, и он осуществлял тушение, и он выполнял свои служебные обязанности, понимая, что в каком моральном состоянии его семья", — подчеркнул Витовецкий.

По его словам, этот случай демонстрирует устойчивые внутренние принципы и волю сотрудников ГСЧС.

"Это говорит о том, что действительно наши коллеги, которые на первой линии ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, имеют устойчивые внутренние принципы, имеют волю и имеют стержень помогать людям и влиять на ситуацию", — добавил Витовецкий.

Как будут решать жилищный вопрос

null
Пожежник Сергій Власенко. Фото: ДСНС

Сейчас для Сергея Власенко рассматривается вопрос предоставления служебного жилья. Виктор Витовецкий выразил уверенность, что спасателя не оставят наедине с проблемами, ссылаясь на отношение руководства ГСЧС к своим сотрудникам.

"На сегодняшний день обсуждался вопрос о предоставлении ему служебного жилья... Зная отношение министерства и руководства ГСЧС к своим коллегам, которые выполняют задачи, можно быть спокойным за нашего коллегу. Он точно не останется в беде", — подчеркнул директор Департамента.

Напомним, правительство упростило правила компенсации еВідновлення. Теперь процесс становится проще и реалистичнее для тех, кто живет в поврежденных домах или квартирах.

Также сообщалось, что в Украине введен новый механизм ремонта многоквартирных домов и общежитий, пострадавших от российской агрессии. Ключевым элементом изменений является передача территориальным общинам полномочий самостоятельно инициировать восстановление.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
