У Києві суд покарав чоловіка який позичив 70 тисяч доларів

Доларові купюри. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві судили чоловіка з якого вимагали стягнення боргу за договором позики, укладеним у лютому 2022 року. Суд постановив стягнути з нього суму в розмірі 70 800 доларів США та судовий збір у розмірі 15 140 гривень. Водночас суд відмовив у стягненні цієї суми з дружини відповідача, яку позивач вважав також відповідальною за борг чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Чоловік позичив гроші, підписав договір про термін, але кошти так і не повернув

Позивач стверджував, що передав відповідачу кошти за письмовим договором позики, відповідно до якого гроші мали бути повернуті до 11 лютого 2022 року. Аргументом на користь солідарного стягнення стало посилання на нотаріально засвідчену заяву дружини позичальника.

Згідно з письмовим договором, один із них передав іншому суму у 70 800 доларів. Ці кошти позичальник мав повертати щомісячно: по 900 доларів з березня 2022 року по січень 2023 року, а основну суму — 60 900 доларів віддати до 11 лютого 2023 року.

Однак жінка в суді наполягала на зворотному: вона не знала про угоду, її не підписувала і жодної вигоди від позики сім’я не отримала — ні майно, ні інвестиції не були придбані. Крім того, сам договір позики не містив жодної згадки про інтереси родини чи залучення дружини до фінансових зобов’язань чоловіка.

Суд дійшов висновку, що договір позики дійсно існує, кошти були передані, але жодного доказу їх використання на потреби сім’ї не надано. Згідно з чинним законодавством, солідарна відповідальність подружжя можлива лише у випадку, якщо договір укладений в інтересах сім’ї, а кошти реально використані на сімейні потреби. Свідок, якого допитали в суді, повідомив, що родина була фінансово забезпеченою.

Таким чином, суд зобов’язав відповідача повернути всю суму боргу в іноземній валюті та сплатити судовий збір. Позов до дружини залишено без задоволення. Арешт на спільне майно подружжя, накладений у межах забезпечення позову, залишено чинним на 90 днів або до повного виконання рішення у разі відкриття виконавчого провадження.

Нагадаємо, в Чернівецькій області судили дезертира, який за гроші хотів провести через кордон до Румунії військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Кіровоградській області судили військового ЗСУ, який застрелив побратима і намагався переконати всіх у самогубстві.