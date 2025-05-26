В Киеве суд наказал мужчину который одолжил 70 тысяч долларов

Долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве судили мужчину с которого требовали взыскания долга по договору займа, заключенному в феврале 2022 года. Суд постановил взыскать с него сумму в размере 70 800 долларов США и судебный сбор в размере 15 140 гривен. В то же время суд отказал во взыскании этой суммы с жены ответчика, которую истец считал также ответственной за долг мужа.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Истец утверждал, что передал ответчику средства по письменному договору займа, согласно которому деньги должны были быть возвращены до 11 февраля 2022 года. Аргументом в пользу солидарного взыскания стала ссылка на нотариально заверенное заявление жены заемщика.

Согласно письменному договору, один из них передал другому сумму в 70 800 долларов. Эти средства заемщик должен был возвращать ежемесячно: по 900 долларов с марта 2022 года по январь 2023 года, а основную сумму — 60 900 долларов отдать до 11 февраля 2023 года.

Однако женщина в суде настаивала на обратном: она не знала о сделке, ее не подписывала и никакой выгоды от займа семья не получила — ни имущество, ни инвестиции не были приобретены. Кроме того, сам договор займа не содержал никакого упоминания об интересах семьи или привлечения жены к финансовым обязательствам мужа.

Суд пришел к выводу, что договор займа действительно существует, средства были переданы, но ни одного доказательства их использования на нужды семьи не предоставлено. Согласно действующему законодательству, солидарная ответственность супругов возможна только в случае, если договор заключен в интересах семьи, а средства реально использованы на семейные нужды. Свидетель, которого допросили в суде, сообщил, что семья была финансово обеспеченной.

Таким образом, суд обязал ответчика вернуть всю сумму долга в иностранной валюте и оплатить судебный сбор. Иск к жене оставлен без удовлетворения. Арест на общее имущество супругов, наложенный в рамках обеспечения иска, оставлен действующим на 90 дней или до полного исполнения решения в случае открытия исполнительного производства.

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