Іскандер-К збили над Києвом — влучний постріл ПЗРК

Робота ППО. Фото: Новинарня

Під час нічного обстрілу Києва українським воїнам вдалося вразити російську крилату ракету "Іскандер-К". Розрахунок ПЗРК зенітного дивізіону ОПБр точно влучив у ціль. Завдяки злагодженим діям оборонців столиці вдалося уникнути нових руйнувань і жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького оприлюднила допис, де зафіксовано ефектне знищення ворожої крилатої ракети. Уночі над Києвом бойова група зенітного дивізіону використала переносний зенітно-ракетний комплекс і точно вразила повітряну ціль.

"Момент збиття ворожої ракети вдалося зафіксувати на відео! Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади збив ворожу ракету Іскандер-К", — повідомляють військові.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 липня, заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка щодо ракетної атаки російських військ на столицю. У ході обговорення порушено питання оперативного реагування на наслідки обстрілу.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів окрему розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони зосередилися на зміцненні української протиповітряної оборони.