Іскандер-К збили над Києвом — влучний постріл ПЗРК

ППО знищила ракету над Києвом — як це було
Під час нічного обстрілу Києва українським воїнам вдалося вразити російську крилату ракету "Іскандер-К". Розрахунок ПЗРК зенітного дивізіону ОПБр точно влучив у ціль. Завдяки злагодженим діям оборонців столиці вдалося уникнути нових руйнувань і жертв серед мирного населення.
Про це повідомляє ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Влучний удар по "Іскандеру"
Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького оприлюднила допис, де зафіксовано ефектне знищення ворожої крилатої ракети. Уночі над Києвом бойова група зенітного дивізіону використала переносний зенітно-ракетний комплекс і точно вразила повітряну ціль.
"Момент збиття ворожої ракети вдалося зафіксувати на відео! Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади збив ворожу ракету Іскандер-К", — повідомляють військові.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 липня, заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка щодо ракетної атаки російських військ на столицю. У ході обговорення порушено питання оперативного реагування на наслідки обстрілу.
Раніше ми також інформували, що Зеленський провів окрему розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони зосередилися на зміцненні української протиповітряної оборони.
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