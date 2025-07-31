Искандер-К сбили над Киевом - точный выстрел ПЗРК

Работа ППО. Фото: Новинарня

Во время ночного обстрела Киева украинским воинам удалось поразить российскую крылатую ракету "Искандер-К". Расчет ПЗРК зенитного дивизиона ОПБр точно попал в цель. Благодаря слаженным действиям защитников столицы удалось избежать новых разрушений и жертв среди мирного населения.

Об этом сообщает ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого обнародовала сообщение, где зафиксировано эффектное уничтожение вражеской крылатой ракеты. Ночью над Киевом боевая группа зенитного дивизиона использовала переносной зенитно-ракетный комплекс и точно поразила воздушную цель.

"Момент сбития вражеской ракеты удалось зафиксировать на видео! Во время ночной воздушной атаки на Киев расчет ПЗРК Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады сбил вражескую ракету Искандер-К", — сообщают военные.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в четверг, 31 июля, заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко относительно ракетной атаки российских войск на столицу. В ходе обсуждения затронут вопрос оперативного реагирования на последствия обстрела.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел отдельный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны сосредоточились на укреплении украинской противовоздушной обороны.