Искандер-К сбили над Киевом - точный выстрел ПЗРК

ПВО уничтожила ракету над Киевом — как это было
Во время ночного обстрела Киева украинским воинам удалось поразить российскую крылатую ракету "Искандер-К". Расчет ПЗРК зенитного дивизиона ОПБр точно попал в цель. Благодаря слаженным действиям защитников столицы удалось избежать новых разрушений и жертв среди мирного населения.
Об этом сообщает ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Точный удар по "Искандеру"
Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого обнародовала сообщение, где зафиксировано эффектное уничтожение вражеской крылатой ракеты. Ночью над Киевом боевая группа зенитного дивизиона использовала переносной зенитно-ракетный комплекс и точно поразила воздушную цель.
"Момент сбития вражеской ракеты удалось зафиксировать на видео! Во время ночной воздушной атаки на Киев расчет ПЗРК Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады сбил вражескую ракету Искандер-К", — сообщают военные.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский в четверг, 31 июля, заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко относительно ракетной атаки российских войск на столицу. В ходе обсуждения затронут вопрос оперативного реагирования на последствия обстрела.
Ранее мы также информировали, что Зеленский провел отдельный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны сосредоточились на укреплении украинской противовоздушной обороны.
Читайте Новини.LIVE!