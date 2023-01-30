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"Працювали" під час комендантської години: у Києві затримали серійних викрадачів авто

30 січня 2023 13:15
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Києві затримали серійних викрадачів авто: що відомо
Затриманих підозрюють у причетності до 40 епізодів з викраденням авто
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Києві правоохоронці викрили групу серійних викрадачів автомобілів. Зловмисників перевіряють на причетність до понад 40 епізодів. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

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Що відомо про затриманих

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом громадянам за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами та зберігання зброї та боєприпасів (ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України). 

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, починаючи з березня 2022 року, розробили злочинний механізм заволодіння транспортними засобами, використовуючи для цього пристрої для приглушення GPS сигналів, трекери та інші спеціальні засоби. 

"Відомо, що учасники групи за підробленими службовими посвідченнями безперешкодно пересувались столицею у нічний час. Один з них заздалегідь підшуковував транспортні засоби, власники яких на тривалий час залишали їх без нагляду. Викрадені транспортні засоби спочатку переганяли в інше місце, а потім перепродавали", — йдеться у повідомленні. 

У прокуратурі зазначають, що на цей час встановлено чотири факти незаконного заволодіння транспортними засобами, а саме трьома автівками та мотоциклом. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють учасників групи до вчинення понад 40 епізодів.

Також встановлено, що один з затриманих наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактами вчинення аналогічних злочинів.

Що знайшли під час обшуків 

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантів вилучили грошові кошти, одяг, у якому вчинялися злочини, пристрої зв'язку, 5 предметів, схожих на магазини від автоматичної зброї, понад 400 боєприпасів, 34 гумових кулі, предмет, схожий на АК-74 із глушником, штик-ніж та мисливський арбалет. 

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Санкціями статей передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі до місцевого сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України звернувся відвідувач, аби вперше зареєструвати придбаний з-за кордону автомобіль марки "Mazda CX-5". Однак виявилось, що це авто крадене. 

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