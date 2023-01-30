В Киеве задержали серийных угонщиков авто: что известно

Задержанных подозревают в причастности к 40 эпизодам с угоном авто

В Киеве правоохранители разоблачили группу серийных угонщиков автомобилей. Злоумышленников проверяют на причастность к более чем 40 эпизодам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что известно о задержанных

Шевченковской окружной прокуратурой Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам по факту незаконного завладения транспортными средствами и хранения оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Согласно материалам следствия, подозреваемые начиная с марта 2022 года разработали преступный механизм завладения транспортными средствами, используя для этого устройства для приглушения GPS сигналов, трекеры и другие специальные средства.

"Известно, что участники группы по поддельным служебным удостоверениям беспрепятственно передвигались по столице в ночное время. Один из них заранее подыскивал транспортные средства, владельцы которых на длительное время оставляли их без присмотра. Угнанные транспортные средства сначала перегоняли в другое место, а затем перепродавали", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время установлены четыре факта незаконного завладения транспортными средствами, а именно тремя автомобилями и мотоциклом. Правоохранители обоснованно подозревают участников группы к совершению более 40 эпизодов.

Также установлено, что один из задержанных в настоящее время обвиняется в уголовном производстве по фактам совершения аналогичных преступлений.

Что нашли во время обысков

Во время обыска по месту жительства фигурантов изъяли денежные средства, одежду, в которой совершались преступления, устройства связи, 5 предметов, похожих на магазины от автоматического оружия, более 400 боеприпасов, 34 резиновых шара, предмет, похожий на АК-74 с глушителем, штык-нож и охотничий арбалет.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Санкциями статей предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в местный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины обратился посетитель, чтобы впервые зарегистрировать приобретенный из-за границы автомобиль марки "Mazda CX-5". Однако оказалось, что это авто угнано.