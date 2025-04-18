Працівника КСУ у Києві затримали на хабарі — обіцяв чоловікам бронювання

Затримання працівника Конституційного суду. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці викрили у Києві працівника Конституційного суду та за сумісництвом адвоката, який "бронював" чоловіків від призову до Збройних сил за гроші. Свої послуги він оцінював у 15 тисяч доларів.

Про це повідомили у поліції Києва та Київській міській прокуратурі у п'ятницю, 18 квітня.

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Правоохоронці розповіли, що посадовець поєднував свою роботу в держустанові з адвокатурою та, користуючись цим, за хабарі пропонував призовникам свої "послуги". Так, він міг зняти з розшуку в ТЦК без адміністративної відповідальності з подальшим оформленням "бронювання" на оборонному підприємстві.

Крім того, він пропонував своїм "клієнтам" допомогу в оновленні даних у ТЦК та постановку на військовий облік без особистої присутності. Він розповідав про свої налагоджені зв'язки зі службовими особами в одному із районних ТЦК в Києві та вимагав за свої послуги 15 тисяч доларів.

За даними слідства, двоє військовозобов'язаних все ж погодилися на таку "ділову пропозицію" і адвокат отримав від них 30 тисяч доларів. Передача цієї суми відбувалась трьома етапами.

Гроші, які знайшли в адвоката. Фото: Нацполіція

Підозрюваного затримали під час передачі грошей від другого замовника. Під час обшуків слідчі вилучили в нього 15 тисяч доларів, мобільний телефон та документацію. Організатору корупційних схем обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з можливістю внести заставу у сумі 1 241 480 гривень.

Нагадаємо, нещодавно у ДБР повідомили, що офіцер з Міноборони допомагав чоловікам уникнути призову. Вартість послуг становила від 8 до 10 тисяч доларів.

Крім того, в отриманні хабарів підозрюють ексзаступника голови ОП. Він працював у 2019-2024 роках.