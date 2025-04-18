Работника КСУ в Киеве задержали на взятке — обещал мужчинам бронирование

Задержание работника Конституционного суда. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохранители разоблачили в Киеве работника Конституционного суда и по совместительству адвоката, который "бронировал" мужчин от призыва в Вооруженные силы за деньги. Свои услуги он оценивал в 15 тысяч долларов.

Об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре в пятницу, 18 апреля.

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Правоохранители рассказали, что чиновник совмещал свою работу в госучреждении с адвокатурой и, пользуясь этим, за взятки предлагал призывникам свои "услуги". Так, он мог снять с розыска в ТЦК без административной ответственности с последующим оформлением "бронирования" на оборонном предприятии.

Кроме того, он предлагал своим "клиентам" помощь в обновлении данных в ТЦК и постановку на воинский учет без личного присутствия. Он рассказывал о своих налаженных связях со служебными лицами в одном из районных ТЦК в Киеве и требовал за свои услуги 15 тысяч долларов.

По данным следствия, двое военнообязанных все же согласились на такое "деловое предложение" и адвокат получил от них 30 тысяч долларов. Передача этой суммы происходила в три этапа.

Деньги, которые нашли у адвоката. Фото: Нацполиция

Подозреваемого задержали во время передачи денег от второго заказчика. Во время обысков следователи изъяли у него 15 тысяч долларов, мобильный телефон и документацию. Организатору коррупционных схем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 1 241 480 гривен.

Напомним, недавно в ГБР сообщили, что офицер из Минобороны помогал мужчинам избежать призыва. Стоимость услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов.

Кроме того, в получении взяток подозревают экс-заместителя председателя ОП. Он работал в 2019-2024 годах.