Правоохоронець, який влаштував скандал у ресторані в Києві, був звільнений зі служби

Колишній правоохоронець Віталій Манасян. Фото: Нацполіція

У Національній поліції відреагували на скандал, який виник між бізнесменом Максимом Шкілем та працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном. У відомстві запевнили, що співробітника було звільнено зі служби у правоохоронних органах.

Про це Максим Шкіль повідомив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 21 квітня.

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Поліцейського звільнили зі служби

"Звільнено! Друзі, спільно черговий раз сьогодні підтвердили, що разом ми сила", — написав бізнесмен.

Він також додав, що отримав чисельні повідомлення з характеристикою Віталія Манасяна. Шкіль додав, що всі вони були виключно негативні. Було навіть наведено конкретні приклади, які свідчили про системність зухвалої поведінки правоохоронця.

Підприємець також подякував керівництву МВС та Нацполіції за швидку реакцію на інцидент.

"Сподіваюсь, що сьогоднішнє звільнення додасть Віталію трохи ввічливості і скромності та стане прикладом для багатьох таких "Віталіїв", як буває в житті", — зазначив Шкіль.

Поліція підтвердила звільнення працівника

У Нацполіції підтвердили звільнення співробітника, який був причетний до скандалу у ресторані в Києві.

"На підставі інформації з повідомлення та після спілкування з адміністрацією закладу та свідками, за погодженням з головою Нацполіції, керівництвом ДСР прийнято рішення про звільнення оперуповноваженого", — повідомили у відомстві.

Подробиці скандалу

В київському ресторані "Гудвайн" правоохоронець Віталій Манасян сів за заброньований заздалегідь столик бізнесмена Максима Шкіля.

Коли підприємець попросив Манасяна пересісти, той відповів у грубій формі, що тут сидітиме він.

Люди за сусіднім столом почали висловлювати обурення через поведінку цього відвідувача. Після цього дівчина, яка сиділа з ним заявила, що присутні навіть не знають, з ким зв'язалися.

"Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", — розповів Шкіль.

Скандал у ресторані "Goodvine". Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що український бізнесмен Максим Шкіль повідомив про словесну перепалку із працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном. Це сталось вранці у неділю, 21 квітня, в одному із столичних ресторанів.

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