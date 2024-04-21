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Правоохранитель, устроивший скандал в ресторане в Киеве, был уволен со службы

21 апреля 2024 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правоохранитель, устроивший скандал в ресторане в Киеве, был уволен со службы
Бывший правоохранитель Виталий Манасян. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Национальной полиции отреагировали на скандал, возникший между бизнесменом Максимом Шкилем и работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном. В ведомстве заверили, что сотрудник был уволен со службы в правоохранительных органах.

Об этом Максим Шкиль сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 21 апреля.

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Сообщение об увольнении правоохранителя. Фото: скриншот

Полицейского уволили со службы

"Уволены! Друзья, совместно в очередной раз сегодня подтвердили, что вместе мы сила", — написал бизнесмен.

Он также добавил, что получил многочисленные сообщения с характеристикой Виталия Манасяна. Школь добавил, что все они были исключительно отрицательными. Были даже приведены конкретные примеры, свидетельствовавшие о системности дерзкого поведения правоохранителя.

Предприниматель также поблагодарил руководство МВД и Нацполиции за скорую реакцию на инцидент.

"Надеюсь, что сегодняшнее увольнение придаст Виталию немного вежливости и скромности и станет примером для многих таких "Виталиев", как бывает в жизни", — отметил Шкиль.

Полиция подтвердила увольнение работника

В Нацполиции подтвердили увольнение сотрудника, причастного к скандалу в ресторане в Киеве.

"На основании информации по сообщению и после общения с администрацией заведения и свидетелями, по согласованию с главой Нацполиции, руководством ДСР принято решение об увольнении оперуполномоченного", — сообщили в ведомстве.

Подробности скандала

В киевском ресторане "Гудвайн" правоохранитель Виталий Манасян сел за забронированный столик бизнесмена Максима Шкиля.

Когда предприниматель попросил Манасяна пересесть, тот в грубой форме ответил, что здесь он будет сидеть.

Люди за соседним столом начали выражать возмущение из-за поведения этого посетителя. После этого сидевшая с ним девушка заявила, что присутствующие даже не знают, с кем связались.

"Разговор закончился тем, что нам всем было изображено наше будущее и пара с угрозами пошла", — рассказал Шкиль.

скриншот
Скандал в ресторане Goodvine. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что украинский бизнесмен Максим Шкиль сообщил о словесной перепалке с работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном. Это произошло утром в воскресенье, 21 апреля, в одном из столичных ресторанов.

Также мы писали о подробностях драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе .

Киев
скандал
полиция
конфликт
Украина
Нацполиция

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