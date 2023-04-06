Правоохоронці розблокували склади з "гуманітаркою" у Києві: хто її отримає

Склади з гуманітарною допомогою відкрили для благодійної організації

У Солом’янському районі Києва на складах довгий час зберігалася велика кількість гуманітарної допомоги. Завдяки втручанню правоохоронці доступ до неї розблокували.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Гуманітарна допомога на складах

Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України виявили у Солом’янському районі Києва складські приміщення, на яких довгий час зберігалася гуманітарна допомога.

Ця допомога надійшла з багатьох країн — Азербайджану, Великої Британії, Польщі та ін.

Завдяки діям правоохоронців доступ до цієї допомоги був розблокований. Зараз встановлюються особи, які блокували передачу гуманітарної допомоги, фактично ховаючи її на складах.

Хто отримає "гуманітарку"

Благодійна організація, яка отримала доступ до цієї допомоги, частину "гуманітарки" відправила до армії.

Зокрема, Державна спеціальна служба транспорту Міноборони отримала макаронні вироби, тушонку, тонни борошна, напої, а також медичні ноші, пожежні шланги та бронежилети.

Також частину партій гуманітарної допомоги передали Грузинському національному легіону, медичним працівникам Нацгвардії та бійцям окремого батальйону спеціального призначення.

Вони отримали ковдри, тактичні костюми, комплекти пожежного одягу, каремати, спальники, аптечки, катетери, шприци, антисептики, перев’язочні матеріали, пластирі, продукти харчування, посуд та засоби гігієни.

Нагадаємо, 5 квітня НАБУ провело серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова по справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги.

Фото: Офіс генпрокурора