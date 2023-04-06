Правоохранители разблокировали склады с "гуманитаркой" в Киеве: кто ее получит

Склады с гуманитарной помощью открыли для благотворительной организации

В Соломенском районе Киева на складах долгое время сохранялось большое количество гуманитарной помощи. Благодаря вмешательству правоохранители доступ к ней разблокировали.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Гуманитарная помощь на складах

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины обнаружили в Соломенском районе Киева складские помещения, на которых долгое время сохранялась гуманитарная помощь.

Эта помощь поступила из многих стран – Азербайджана, Великобритании, Польши и т.д.

Благодаря действиям правоохранителей, доступ к этой помощи был разблокирован. Сейчас устанавливаются лица, блокировавшие передачу гуманитарной помощи, фактически скрывая ее на складах.

Кто получит "гуманитарку"

Благотворительная организация, получившая доступ к этой помощи, часть "гуманитарки" отправила в армию.

В частности, Государственная специальная служба транспорта Минобороны получила макаронные изделия, тушенку, тонну муки, напитки, а также медицинские носилки, пожарные шланги и бронежилеты.

Также часть партий гуманитарной помощи была передана Грузинскому национальному легиону, медицинским работникам Нацгвардии и бойцам отдельного батальона специального назначения.

Они получили одеяла, тактические костюмы, комплекты пожарной одежды, карематы, спальники, аптечки, катетеры, шприцы, антисептики, перевязочные материалы, пластыри, продукты питания, посуду и средства гигиены.

Напомним, 5 апреля НАБУ провело серию обысков у руководителя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова по делу о хищении гуманитарной помощи.

Фото: Офис генпрокурора