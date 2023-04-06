Правоохранители разблокировали склады с "гуманитаркой" в Киеве: кто ее получит
В Соломенском районе Киева на складах долгое время сохранялось большое количество гуманитарной помощи. Благодаря вмешательству правоохранители доступ к ней разблокировали.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Гуманитарная помощь на складах
Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины обнаружили в Соломенском районе Киева складские помещения, на которых долгое время сохранялась гуманитарная помощь.
Эта помощь поступила из многих стран – Азербайджана, Великобритании, Польши и т.д.
Благодаря действиям правоохранителей, доступ к этой помощи был разблокирован. Сейчас устанавливаются лица, блокировавшие передачу гуманитарной помощи, фактически скрывая ее на складах.
Кто получит "гуманитарку"
Благотворительная организация, получившая доступ к этой помощи, часть "гуманитарки" отправила в армию.
В частности, Государственная специальная служба транспорта Минобороны получила макаронные изделия, тушенку, тонну муки, напитки, а также медицинские носилки, пожарные шланги и бронежилеты.
Также часть партий гуманитарной помощи была передана Грузинскому национальному легиону, медицинским работникам Нацгвардии и бойцам отдельного батальона специального назначения.
Они получили одеяла, тактические костюмы, комплекты пожарной одежды, карематы, спальники, аптечки, катетеры, шприцы, антисептики, перевязочные материалы, пластыри, продукты питания, посуду и средства гигиены.
Напомним, 5 апреля НАБУ провело серию обысков у руководителя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова по делу о хищении гуманитарной помощи.
Фото: Офис генпрокурора