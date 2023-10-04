Правоохоронці викрили на хабарі у 45 тис. доларів прокурора з Київської області

Правоохоронці та затриманий прокурор. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрило на хабарі прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області. Він вимагав 45 тисяч доларів у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.

Про це повідомляють ДБР та СБУ.

Читайте також:

Викриття на корупції

"Прокурор здійснював нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування щодо підприємства. Він запропонував представнику компанії закрити кримінальне провадження за 30 тисяч доларів США. При цьому він вимагав дати наперед половину обумовленої суми, а решту хотів отримати вже після закриття справи", — йдеться у повідомлення.

Після того як затриманий взяв "аванс" у туалетній кабінці одного з ресторанів Києва, він вирішив ще трохи заробити на підприємстві. Прокурор заявив бізнесменам, що проти їх підприємства розслідується ще одна кримінальна справа. За ще 15 тисяч доларів фігурант обіцяв "вирішити питання". Цю справу домовились обговорити після закриття першого провадження.

Правоохоронці затримали прокурора у середмісті Києва під час отримання другої частини хабаря у 15 тисяч доларів. На зустріч правопорушник приніс копію постанови про закриття першого кримінального провадження.

Гроші, які хотів отримати затриманий прокурор. Фото: СБУ

Правоохоронці та затриманий прокурор. Фото: СБУ

При обшуках за місцями роботи і проживання прокурора виявлено матеріали, які підтверджують його незаконні дії.

"Прокурору повідомлено про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідування та Служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно злочину податкового інспектора з Кременчука Полтавської області. За гроші він допомагав охочим уникнути мобілізації.

Також ми писали, що слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.