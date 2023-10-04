Правоохранители разоблачили на взятке в 45 тыс. долларов прокурора из Киевской области

Правоохранители и задержанный прокурор. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачило на взятке прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области. Он потребовал 45 тысяч долларов у частного предприятия за закрытие уголовных производств.

Об этом сообщают ГБР и СБУ.

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"Прокурор осуществлял надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования в отношении предприятия. Он предложил представителю компании закрыть уголовное производство за 30 тысяч долларов США. При этом он требовал дать заранее половину оговоренной суммы, а остальные хотел получить уже после закрытия дела", — говорится в сообщении.

После того как задержанный взял "аванс" в туалетной кабинке одного из ресторанов Киева, он решил еще немного заработать на предприятии. Прокурор заявил бизнесменам, что против их предприятия расследуется еще одно уголовное дело. За еще 15 тысяч долларов фигурант обещал "решить вопрос". Это дело договорились обсудить после закрытия первого производства.

Правоохранители задержали прокурора в пригороде Киева во время получения второй части взятки в 15 тысяч долларов. На встречу правонарушитель принес копию постановления о закрытии первого уголовного производства.

Деньги, которые хотел получить задержанный прокурор. Фото: СБУ

Правоохранители и задержанный прокурор. Фото: СБУ

При обысках по местам работы и проживания прокурора обнаружены материалы, подтверждающие его незаконные действия.

"Прокурору сообщено о подозрении по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследования и Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по преступлению налогового инспектора из Кременчуга Полтавской области. За деньги он помогал желающим избежать мобилизации.

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