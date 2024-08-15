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Правоохоронці викрили посадовців Київавтодору на розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів

15 серпня 2024 18:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Чиновників Київавтодору судитимуть через розтрату державних коштів на ремонті доріг
Ремонт дороги. Фото: Київська міська прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

У столиці посадовців "Київавтодор" та керівника приватного підприємства підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час ремонту доріг. Таким чином міський бюджет втратив близько 300 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 15 серпня.

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Так, комунальна корпорація "Київавтодор" та підрядна організація у 2023 році уклали договір на проведення ремонту доріг у Києві.

"На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість виконавцю були перераховані кошти зі столичного бюджету", — йдеться у повідомленні.

Посадовці Київавтодору розкрали 300 тисяч гривень на ремонті доріг
Ремонт дороги. Фото: Київська міська прокуратура

Однак слідство встановили, що до офіційних документів були внесені неправдиві відомості щодо обсягів виконання робіт. Під час будівельно-технічної та судово-економічної експертиз виявили невідповідність на суму близько 300 тисяч гривень.

Тому Солом'янська окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно начальника управління капітального будівництва, начальника відділу мостів та шляхопроводів та начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва та підрядника за фактом розтрати бюджетних коштів — їх судитимуть.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

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