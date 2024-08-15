Чиновников Киевавтодора будут судить из-за растраты государственных средств на ремонте дорог

Ремонт дороги. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице чиновников "Киевавтодора" и руководителя частного предприятия подозревают в растрате бюджетных средств во время ремонта дорог. Таким образом, городской бюджет потерял около 300 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 15 августа.

Читайте также:

Разворовывание во время ремонта дороги в Киеве

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" и подрядная организация в 2023 году заключили договор на проведение ремонта дорог в Киеве.

"На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из столичного бюджета", — говорится в сообщении.

Ремонт дороги. Фото: Киевская городская прокуратура

Однако следствие установило, что в официальные документы были внесены ложные сведения об объемах выполнения работ. В ходе строительно-технической и судебно-экономической экспертиз выявили несоответствие на сумму около 300 тысяч гривен.

Поэтому Соломенская окружная прокуратура направила обвинительный акт в отношении начальника управления капитального строительства, начальника отдела мостов и путепроводов и начальника отдела контроля качества управления капитального строительства и подрядчика по факту растраты бюджетных средств — их будут судить.

Скриншот поста прокуратуры