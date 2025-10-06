Дік Схоф прибув до України — прем'єр Нідерландів відвідав місце атаки РФ

Дік Схоф та Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зустрівся із очільником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком під час свого візиту до України. Керівник КМВА показав закордонному політику наслідки однієї з російських атак.

Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram у понеділок, 6 жовтня.

Дік Схоф відвідав Київ

Під час свого візиту прем'єр-міністр відвідав місце однієї з останніх російських атак по Києву.

Як розповів Ткаченко, під час зустрічі вони із Схофом обговорили подальшу співпрацю між Україною та Нідерландами, зокрема допомогу столиці.

"Обговорили спроможності Нідерландів у підтримці стійкості України та, зокрема, столиці, від атак країни-терориста. Наголосив на важливості співпраці щодо захисту нашого неба, гуманітарної допомоги киянам, які постраждали від російських обстрілів", — повідомив Ткаченко.

У своєму дописі очільник КМВА ще раз подякував прем'єр-міністру за його візит та солідарність й підтримку Україні під час повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, Дік Схоф провів спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Під час брифінгу прем'єр-міністр заявив, що Європа має протистояти російським дронам.

А також Схоф зробив офіційну заяву про позицію Нідерландів щодо вступу України до Євросоюзу.