Дик Схоф прибыл в Украину — премьер Нидерландов посетил место атаки РФ

Премьер-министр Нидерландов посетил место атаки России по Киеву
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф встретился с главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко во время своего визита в Украину. Руководитель КГВА показал зарубежному политику последствия одной из российских атак.
Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram в понедельник, 6 октября.
Дик Схоф посетил Киев
Во время своего визита премьер-министр посетил место одной из последних российских атак по Киеву.
Как рассказал Ткаченко, во время встречи они с Схофом обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Нидерландами, в частности помощь столице.
"Обсудили способности Нидерландов в поддержке устойчивости Украины и, в частности, столицы, от атак страны-террориста. Подчеркнул важность сотрудничества по защите нашего неба, гуманитарной помощи киевлянам, пострадавшим от российских обстрелов", — сообщил Ткаченко.
В своей заметке глава КГВА еще раз поблагодарил премьер-министра за его визит и солидарность и поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.
Напомним, Дик Схоф провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время брифинга премьер-министр заявил, что Европа должна противостоять российским дронам.
А также Схоф сделал официальное заявление о позиции Нидерландов относительно вступления Украины в Евросоюз.
