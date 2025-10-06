Дик Схоф прибыл в Украину — премьер Нидерландов посетил место атаки РФ

Дик Схоф и Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф встретился с главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко во время своего визита в Украину. Руководитель КГВА показал зарубежному политику последствия одной из российских атак.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram в понедельник, 6 октября.

Дик Схоф посетил Киев

Во время своего визита премьер-министр посетил место одной из последних российских атак по Киеву.

Как рассказал Ткаченко, во время встречи они с Схофом обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Нидерландами, в частности помощь столице.

"Обсудили способности Нидерландов в поддержке устойчивости Украины и, в частности, столицы, от атак страны-террориста. Подчеркнул важность сотрудничества по защите нашего неба, гуманитарной помощи киевлянам, пострадавшим от российских обстрелов", — сообщил Ткаченко.

В своей заметке глава КГВА еще раз поблагодарил премьер-министра за его визит и солидарность и поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.

Напомним, Дик Схоф провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время брифинга премьер-министр заявил, что Европа должна противостоять российским дронам.

А также Схоф сделал официальное заявление о позиции Нидерландов относительно вступления Украины в Евросоюз.