Президент Зеленський показав, як відбудовують Київщину

Володимир Зеленський під час візиту до Київської області. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський відвідав Київську область, де ознайомився з планами відбудови пошкоджених від обстрілів об'єктів. Також він відвідав "Містечко Хансена" — проєкт будівництва житла для людей, постраждалих від російського вторгнення, який будують в селі Тарасівка Боярської громади.

Про це голова держави повідомив в Telegram.

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Містечко площею 9 га будує американська компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine with love. У готових квартирах є все необхідне для комфортного проживання: меблі, сучасна техніка, текстиль та подарункові пакунки з наборами посуду.

Побудовані будинки на Київщині. Джерело: Telegram

Помешкання типові, мають від 2 до 5 кімнат і можуть вмістити великі родини з 5-6 осіб. Також тут планують облаштувати квартири для дитячих будинків сімейного типу.

Будівництво школи. Джерело: Telegram

На території містечка також буде збудована школа на 600 учнів, дитячий садок на 70 малюків, бібліотека, публічні простори, кухня тощо.

Відновлення пошкодженої будівлі. Джерело: Telegram

Також американські архітектори продемонстрували голові держави майбутній вигляд відбудованих селищних будівель, які постраждали внаслідок обстрілів. Їхня відбудова здійснюється спільним партнерством КМДА та американської компанії.

"Можна зруйнувати наші будівлі, але неможливо зруйнувати наші цінності. Обов’язково відбудуємо все, чого торкнулося російське зло", — написав президент.

Зустріч Володимира Зеленського з Деллем Лой Хансеном. Джерело: Telegram

"Я радий, що маю шанс працювати з прекрасними людьми в цій прекрасній країні. Україна зараз бореться за демократію всього світу. А ми поборемось за те, щоб українці мали гідне і доступне кожному житло", — сказав гендиректор компанії Делл Лой Хансен, зазначивши, що підтримуватиме українців і надалі.

Процес будівництва. Джерело: Telegram

Реалізація проєкту проходитиме в чотири черги. На першому етапі до 80 квартир у містечку заселять 350 осіб.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський обговорив військове співробітництво та військову допомогу з міністром оборони Румунії Марчелом Чолаку та президентом Франції Емануелем Макроном.

Також глава держави заявив, що затвердив штат команди нового міністра оборони України.