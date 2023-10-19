Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Президент Зеленський показав, як відбудовують Київщину arrow

Президент Зеленський показав, як відбудовують Київщину

19 жовтня 2023 16:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Президент Зеленський показав, як відбудовують Київщину
Володимир Зеленський під час візиту до Київської області. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав Київську область, де ознайомився з планами відбудови пошкоджених від обстрілів об'єктів. Також він відвідав "Містечко Хансена" — проєкт будівництва житла для людей, постраждалих від російського вторгнення, який будують в селі Тарасівка Боярської громади.

Про це голова держави повідомив в Telegram.

Читайте також:

Допомога у відбудові

Містечко площею 9 га будує американська компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine with love. У готових квартирах є все необхідне для комфортного проживання: меблі, сучасна техніка, текстиль та подарункові пакунки з наборами посуду.

Президент Зеленський показав як відбудовують Київщину
Побудовані будинки на Київщині. Джерело: Telegram

Помешкання типові, мають від 2 до 5 кімнат і можуть вмістити великі родини з 5-6 осіб. Також тут планують облаштувати квартири для дитячих будинків сімейного типу. 

Президент Зеленський показав як відбудовують Київщину
Будівництво школи. Джерело: Telegram

На території містечка також буде збудована школа на 600 учнів, дитячий садок на 70 малюків, бібліотека, публічні простори, кухня тощо.

Президент Зеленський показав як відбудовують Київщину
Відновлення пошкодженої будівлі. Джерело: Telegram

Також американські архітектори продемонстрували голові держави майбутній вигляд відбудованих селищних будівель, які постраждали внаслідок обстрілів. Їхня відбудова здійснюється спільним партнерством КМДА та американської компанії.

"Можна зруйнувати наші будівлі, але неможливо зруйнувати наші цінності. Обов’язково відбудуємо все, чого торкнулося російське зло", — написав президент.

Президент Зеленський показав як відбудовують Київщину
Зустріч Володимира Зеленського з Деллем Лой Хансеном. Джерело: Telegram

"Я радий, що маю шанс працювати з прекрасними людьми в цій прекрасній країні. Україна зараз бореться за демократію всього світу. А ми поборемось за те, щоб українці мали гідне і доступне кожному житло", — сказав гендиректор компанії Делл Лой Хансен, зазначивши, що підтримуватиме українців і надалі.

Президент Зеленський показав як відбудовують Київщину
Процес будівництва. Джерело: Telegram

Реалізація проєкту проходитиме в чотири черги. На першому етапі до 80 квартир у містечку заселять 350 осіб. 

Нагадаємо, що  раніше Володимир Зеленський обговорив військове співробітництво та військову допомогу з міністром оборони Румунії Марчелом Чолаку та президентом Франції Емануелем Макроном.

Також глава держави заявив, що затвердив штат команди нового міністра оборони України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі