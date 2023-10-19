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Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевскую область

19 октября 2023 16:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевскую область
Владимир Зеленский во время визита в Киевскую область. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Киевскую область, где ознакомился с планами восстановления поврежденных от обстрелов объектов. Также он посетил "Городок Хансена" — проект строительства жилья для людей, пострадавших от российского вторжения, который строят в селе Тарасовка Боярской общины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Помощь в восстановлении

Поселение площадью 9 га строит американская компания Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine with love. В готовых квартирах все необходимое для комфортного проживания: мебель, современная техника, текстиль и подарочные пакеты с наборами посуды.

Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевщину
Построенные дома в Киевской области. Источник: Telegram

Жилые помещения имеют от 2 до 5 комнат и могут вместить большие семьи из 5-6 человек. Также здесь планируется обустроить квартиры для детских домов семейного типа.

Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевщину
Строительство школы. Источник: Telegram

На территории городка будет построена школа на 600 учеников, детский сад на 70 малышей, библиотека, публичные просторы, кухня и т.д.

Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевщину
Восстановление поврежденного здания. Источник: Telegram

Также американские архитекторы продемонстрировали главе государства будущий вид отстроенных поселковых построек, пострадавших в результате обстрелов. Их восстановление осуществляется совместным партнерством КГГА и американской компании.

"Можно разрушить наши здания, но невозможно разрушить наши ценности. Обязательно отстроим все, чего коснулось российское зло", — написал президент.

Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевщину
Встреча Владимира Зеленского с Деллом Лой Хансеном. Источник: Telegram

"Я рад, что у меня есть шанс работать с прекрасными людьми в этой прекрасной стране. Украина сейчас борется за демократию всего мира. А мы поборемся за то, чтобы у украинцев было достойное и доступное каждому жилье", — сказал гендиректор компании Делл Лой Хансен, отметив, что будет поддерживать украинцев и дальше.

Президент Зеленский показал, как отстраивают Киевщину
Процесс постройки. Источник: Telegram

Реализация проекта будет проходить в четыре очереди. На первом этапе в 80 квартир в городке заселят 350 человек.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский обсудил военное сотрудничество и военную помощь с министром обороны Румынии Марчелом Чолаку и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Также глава государства заявил, что утвердил штат команды нового министра обороны Украины.

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