Погода у Києві 18 жовтня - якою буде погода завтра

Прийде холод і дощі — прогноз погоди у Києві на завтра
У суботу, 18 жовтня, на Київщині та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощу не передбачається, а вдень можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.
Погода у Києві 18 жовтня
Південно-західний вітер подекуди сягатиме 5–10 м/с.
Температура повітря в області вночі становитиме +4...+9 °С, вдень потеплішає до +8...+13 °С.
У Києві вночі прогнозують +7...+9 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °С.
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що завтра в Україні похолоднішає. Найближчої ночі передбачається +4...+10 °C.
Водночас синоптики попередили харків'ян про негоду 18 жовтня. У ранкові години можливий слабкий туман, що подекуди обмежуватиме видимість на дорогах.
