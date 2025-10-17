Погода у Києві 18 жовтня - якою буде погода завтра

Дівчата мерзнуть на вулиці. Фото: УНІАН

У суботу, 18 жовтня, на Київщині та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощу не передбачається, а вдень можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода у Києві 18 жовтня

Південно-західний вітер подекуди сягатиме 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +4...+9 °С, вдень потеплішає до +8...+13 °С.

У Києві вночі прогнозують +7...+9 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °С.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що завтра в Україні похолоднішає. Найближчої ночі передбачається +4...+10 °C.

Водночас синоптики попередили харків'ян про негоду 18 жовтня. У ранкові години можливий слабкий туман, що подекуди обмежуватиме видимість на дорогах.