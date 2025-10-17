Погода в Киеве 18 октября - какой будет погода завтра

Придет холод и дожди — прогноз погоды в Киеве на завтра
В субботу, 18 октября, на Киевщине и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождя не предвидится, а днем возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.
Погода в Киеве 18 октября
Юго-западный ветер местами будет достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит +4...+9 °С, днем потеплеет до +8...+13 °С.
В Киеве ночью прогнозируют +7...+9 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +11...+13 °С.
Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украине похолодает. Ближайшей ночью предполагается +4...+10 °C.
В то же время синоптики предупредили харьковчан о непогоде 18 октября. В утренние часы возможен слабый туман, который местами будет ограничивать видимость на дорогах.
