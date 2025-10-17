Видео
Видео

Главная Киев Придет холод и дожди — прогноз погоды в Киеве на завтра

Придет холод и дожди — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 19:03
обновлено: 19:26
Погода в Киеве 18 октября - какой будет погода завтра
Девушки мерзнут на улице. Фото: УНИАН

В субботу, 18 октября, на Киевщине и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождя не предвидится, а днем возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.

Придет холод и дожди — прогноз погоды в Киеве на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода в Киеве 18 октября

Юго-западный ветер местами будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +4...+9 °С, днем потеплеет до +8...+13 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +7...+9 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +11...+13 °С.

Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украине похолодает. Ближайшей ночью предполагается +4...+10 °C.

В то же время синоптики предупредили харьковчан о непогоде 18 октября. В утренние часы возможен слабый туман, который местами будет ограничивать видимость на дорогах.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
