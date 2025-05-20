Прогноз погоди в Києві на завтра, 21 травня — прийде тепло

Тепла весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у середу, 21 травня, буде хмарна, але тепла погода. Дощі та вітер позаду, а стовпчики термометрів значно підстрибнуть.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують, що 21 травня у Києві та області буде мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Також очікується західний вітерець 5-10 м/с, але він не повпливає на тепло, яке буде впродовж дня.

Так, температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, а вдень "підстрибне" до +19...+24 °C.

У самій столиці вночі очікується +6...+11 °C, натомість вдень відчується вже літнє тепло, адже температура повітря підніметься до +22...+24 °C.

Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, 20 травня негода знеструмила 12 населених пунктів у трьох областях. Енергетики працюють над відновленням.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні 21 травня теплу погоду. Сонячно буде у всіх областях.