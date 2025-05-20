Прогноз погоды в Киеве на завтра, 21 мая — придет тепло

Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в среду, 21 мая, будет облачная, но теплая погода. Дожди и ветер позади, а столбики термометров значительно подпрыгнут.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют, что 21 мая в Киеве и области будет переменная облачность, однако осадков не предвидится. Также ожидается западный ветерок 5-10 м/с, но он не повлияет на тепло, которое будет в течение дня.

Так, температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем "подпрыгнет" до +19...+24 °C.

В самой столице ночью ожидается +6...+11 °C, зато днем почувствуется уже летнее тепло, ведь температура воздуха поднимется до +22...+24 °C.

Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, 20 мая непогода обесточила 12 населенных пунктов в трех областях. Энергетики работают над восстановлением.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине 21 мая теплую погоду. Солнечно будет во всех областях.