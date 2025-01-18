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Приємний сюрприз на вихідні — прогноз погоди у Києві на завтра

18 січня 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 19 січня — прогноз від синоптиків
Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та в Київській області у неділю, 19 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощів чи снігу не буде, проте, можливий невеликий вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 19 січня

У столиці вночі температура буде близько 0 °С, вдень прогнозується +3 °С...5 °С тепла. Небо буде хмарним, проте, сонце періодично з'являтиметься на небі. Вітер буде змінних напрямків із західного на північно-західний. Опадів не передбачається. 

Погода у Києві 19 січня
Погода в Києві 19 січня. Фото: скриншот

Погода у Київській області 19 січня

Погода в Київській області 19 січня
Температурна карта України на 19 січня. Фото: Метеопост

На Київщині в неділю,19 січня, очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не прогнозується. Вітер північно-західного напрямку, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься від 2 °С тепла до -3 °С морозу вночі, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 °С до 6 °С тепла. 

Тим часом у Харкові, за прогнозами синоптиків, завтра, 19 січня, буде віхола та морозна погода. 

Також астросиноптики відповіли, чи готуватися до магнітних бур метеозалежним в суботу, 18 січня. 

погода Київ Київська область синоптик прогноз погоди

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