Погода в Киеве 19 января — прогноз от синоптиков

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и в Киевской области в воскресенье, 19 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Дождей или снега не будет, однако, возможен небольшой ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 19 января

В столице ночью температура будет около 0 °С, днем прогнозируется +3 °С...5 °С тепла. Небо будет облачным, однако, солнце периодически будет появляться на небе. Ветер будет переменных направлений с западного на северо-западный. Осадков не предвидится.

Погода в Киеве 19 января. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 19 января

Температурная карта Украины на 19 января. Фото: Метеопост

На Киевщине в воскресенье,19 января, ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-западного направления, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться от 2 °С тепла до -3 °С мороза ночью, а днем столбики термометров покажут от +1 °С до 6 °С тепла.

Тем временем в Харькове, по прогнозам синоптиков, завтра, 19 января, будет вихрь и морозная погода.

Также астросиноптики ответили, готовиться ли к магнитным бурям метеозависимым в субботу, 18 января.