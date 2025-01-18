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Приятный сюрприз на выходные — прогноз погоды в Киеве на завтра

18 января 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Киеве 19 января — прогноз от синоптиков
Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Киеве и в Киевской области в воскресенье, 19 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Дождей или снега не будет, однако, возможен небольшой ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 19 января

В столице ночью температура будет около 0 °С, днем прогнозируется +3 °С...5 °С тепла. Небо будет облачным, однако, солнце периодически будет появляться на небе. Ветер будет переменных направлений с западного на северо-западный. Осадков не предвидится.

Погода в Киеве 19 января
Погода в Киеве 19 января. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 19 января

Погода в Киевской области 19 января
Температурная карта Украины на 19 января. Фото: Метеопост

На Киевщине в воскресенье,19 января, ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-западного направления, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться от 2 °С тепла до -3 °С мороза ночью, а днем столбики термометров покажут от +1 °С до 6 °С тепла.

Тем временем в Харькове, по прогнозам синоптиков, завтра, 19 января, будет вихрь и морозная погода.

Также астросиноптики ответили, готовиться ли к магнитным бурям метеозависимым в субботу, 18 января.

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