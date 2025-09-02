Приховали суїцид за гроші — ДБР розпочало суд над екскомандирами
ДБР завершило розслідування справи щодо колишніх керівників військової частини на Київщині, які приховали самогубство підлеглого. Це було скоєно через прагнення збагачення.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 2 вересня.
Деталі справи
За даними слідства, колишній командир та його перший заступник знали про факт самогубства військовослужбовця, проте змовилися й виготовили фальсифікований акт, у якому загибель підлеглого була подана як трагічний випадок під час виконання бойового завдання.
На підставі підроблених документів родині загиблого безпідставно виплатили одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Частину цих коштів намагалися отримати й самі фігуранти справи. Наразі на їхнє майно накладено арешт, щоб відшкодувати завдані державі збитки.
Колишнім посадовцям інкриміновано умисне невиконання військовою службовою особою своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
