Приховали суїцид за гроші — ДБР розпочало суд над екскомандирами

Правоохоронці на місці подій. Фото: ДБР

ДБР завершило розслідування справи щодо колишніх керівників військової частини на Київщині, які приховали самогубство підлеглого. Це було скоєно через прагнення збагачення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 2 вересня.

Пост ДБР. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, колишній командир та його перший заступник знали про факт самогубства військовослужбовця, проте змовилися й виготовили фальсифікований акт, у якому загибель підлеглого була подана як трагічний випадок під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів родині загиблого безпідставно виплатили одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Частину цих коштів намагалися отримати й самі фігуранти справи. Наразі на їхнє майно накладено арешт, щоб відшкодувати завдані державі збитки.

Колишнім посадовцям інкриміновано умисне невиконання військовою службовою особою своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

