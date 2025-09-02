Видео
Скрыли суицид за деньги — ГБР начало суд над экс-командирами

Скрыли суицид за деньги — ГБР начало суд над экс-командирами

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:49
Скрыли суицид за деньги - ГБР начало суд над экс-командирами
Правоохранители на месте событий. Фото: ГБР

ГБР завершило расследование дела в отношении бывших руководителей воинской части в Киевской области, которые скрыли самоубийство подчиненного. Это было совершено из-за стремления обогащения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 2 сентября.

Скрыли суицид за деньги — ГБР начало суд над экс-командирами - фото 1
Пост ГБР. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, бывший командир и его первый заместитель знали о факте самоубийства военнослужащего, однако сговорились и изготовили фальсифицированный акт, в котором гибель подчиненного была подана как трагический случай во время выполнения боевого задания.

На основании поддельных документов семье погибшего безосновательно выплатили единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Часть этих средств пытались получить и сами фигуранты дела. Сейчас на их имущество наложен арест, чтобы возместить нанесенный государству ущерб.

Бывшим чиновникам инкриминируется умышленное невыполнение военным должностным лицом своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области пограничник переправлял уклонистов через границу, а деятельность маскировал продажей билетов на футбол.

Ранее ГБР сообщало, что один из начальников ТЦК в Ивано-Франковской области фиктивно мобилизовал мужчин.

суд ГБР Киевская область военные самоубийство
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
