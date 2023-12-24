Прикордонники у Києві заспівали "Щедрика" — зворушливе відео

Прикордонник співає "Щедрика". Фото: скриншот

Українські прикордонники в центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.

Зворушливе відео показало Міністерство внутрішніх справ України.

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Як зазначає відомство, солістом виступив прикордонник Олексій на псевдо "Музика", який брав участь в бойових діях на Сумщині та Донеччині. До війни він був викладачем музичного мистецтва.

Акомпанувала "Музиці" на акустичній гітарі прикордонниця Марія. Дівчина служить майже п'ять років. До повномасштабного вторгнення вона працювала в аеропорту "Бориспіль". Нині вона захищає столицю, а також служить на західному кордоні.

"Щедрик" — це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися. Христос рождається! Славімо його!" — вітають зі святом в МВС.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври.

Також українські військові заспівали відомі різдвяні пісні, щоб нагадати про війну.