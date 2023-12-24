Прикордонники у Києві заспівали "Щедрика" — зворушливе відео
Українські прикордонники в центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.
Зворушливе відео показало Міністерство внутрішніх справ України.
"Щедрик" просто неба
Як зазначає відомство, солістом виступив прикордонник Олексій на псевдо "Музика", який брав участь в бойових діях на Сумщині та Донеччині. До війни він був викладачем музичного мистецтва.
Акомпанувала "Музиці" на акустичній гітарі прикордонниця Марія. Дівчина служить майже п'ять років. До повномасштабного вторгнення вона працювала в аеропорту "Бориспіль". Нині вона захищає столицю, а також служить на західному кордоні.
"Щедрик" — це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися. Христос рождається! Славімо його!" — вітають зі святом в МВС.
Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври.
Також українські військові заспівали відомі різдвяні пісні, щоб нагадати про війну.
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