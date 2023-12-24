Пограничники в Киеве спели "Щедрик" — трогательное видео

Пограничник поет "Щедрик". Фото: скриншот

Украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

Трогательное видео показало Министерство внутренних дел Украины.

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Как отмечает ведомство, солистом выступил пограничник Алексей с позывным "Музыка", участвовавший в боевых действиях в Сумской области и на Донбассе. До войны он был преподавателем музыкального искусства.

Аккомпанировала "Музыке" на акустической гитаре пограничник Мария. Девушка служит почти пять лет. До полномасштабного вторжения она работала в аэропорту "Борисполь". Сегодня она защищает столицу, а также служит на западной границе.

"Щедрик" — это не только о праздничном духе Рождества, но и о борьбе за свободу украинского народа. Сейчас украинское государство борется за свое право свободно жить, творить и развиваться. Христос рождается! Славим его!" — поздравляют с праздником в МВД.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

Также украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне.