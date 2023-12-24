Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пограничники в Киеве спели "Щедрик" — трогательное видео arrow

Пограничники в Киеве спели "Щедрик" — трогательное видео

24 декабря 2023 23:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники в Киеве спели "Щедрик" — трогательное видео
Пограничник поет "Щедрик". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

Трогательное видео показало Министерство внутренних дел Украины.

Читайте также:

"Щедрик" под открытым небом

Как отмечает ведомство, солистом выступил пограничник Алексей с позывным "Музыка", участвовавший в боевых действиях в Сумской области и на Донбассе. До войны он был преподавателем музыкального искусства.

Аккомпанировала "Музыке" на акустической гитаре пограничник Мария. Девушка служит почти пять лет. До полномасштабного вторжения она работала в аэропорту "Борисполь". Сегодня она защищает столицу, а также служит на западной границе.

"Щедрик" — это не только о праздничном духе Рождества, но и о борьбе за свободу украинского народа. Сейчас украинское государство борется за свое право свободно жить, творить и развиваться. Христос рождается! Славим его!" — поздравляют с праздником в МВД.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

Также украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме