Атака на Київщину 27 квітня — падіння дрона потрапило на відео

Прикордонники зафільмували падіння дрона РФ на Київщині — відео
Російські війська у ніч проти 27 квітня випустили по Україні ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила ворожі цілі у Київській області, і цей момент потрапив на відео.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали відповідні кадри.
Дронова атака на Київщині
У ДПСУ розповіли, що прикордонники зафільмували момент падіння Shahed.
Як виявилося, цієї ночі російський дрон-камікадзе у небі над Київською областю виявила та збила мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону.
Українські військові точно влучили по ворожій цілі, і безпілотник ворога різко почав падати.
Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня окупанти випустили по Україні майже 150 ударних дронів. Сили ППО працювали у всіх частинах країни, окрім західної.
Під ворожим ударом, зокрема, опинився Павлоград Дніпропетровської області. Там загинуло двоє людей та є сильні руйнування.
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