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Прикордонники зафільмували падіння дрона РФ на Київщині — відео

27 квітня 2025 14:00
Карина Приходько - Редактор
Атака на Київщину 27 квітня — падіння дрона потрапило на відео
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 27 квітня випустили по Україні ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила ворожі цілі у Київській області, і цей момент потрапив на відео.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали відповідні кадри.  

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У ДПСУ розповіли, що прикордонники зафільмували момент падіння Shahed. 

Як виявилося, цієї ночі російський дрон-камікадзе у небі над Київською областю виявила та збила мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону. 

Українські військові точно влучили по ворожій цілі, і безпілотник ворога різко почав падати.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня окупанти випустили по Україні майже 150 ударних дронів. Сили ППО працювали у всіх частинах країни, окрім західної.

Під ворожим ударом, зокрема, опинився Павлоград Дніпропетровської області. Там загинуло двоє людей та є сильні руйнування. 

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