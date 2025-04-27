Атака на Київщину 27 квітня — падіння дрона потрапило на відео

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 27 квітня випустили по Україні ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила ворожі цілі у Київській області, і цей момент потрапив на відео.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали відповідні кадри.

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У ДПСУ розповіли, що прикордонники зафільмували момент падіння Shahed.

Як виявилося, цієї ночі російський дрон-камікадзе у небі над Київською областю виявила та збила мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону.

Українські військові точно влучили по ворожій цілі, і безпілотник ворога різко почав падати.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня окупанти випустили по Україні майже 150 ударних дронів. Сили ППО працювали у всіх частинах країни, окрім західної.

Під ворожим ударом, зокрема, опинився Павлоград Дніпропетровської області. Там загинуло двоє людей та є сильні руйнування.