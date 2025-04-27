Атака на Киевщину 27 апреля — падение дрона попало на видео

Пограничники сняли падение дрона РФ на Киевщине — видео
Российские войска в ночь на 27 апреля выпустили по Украине ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели в Киевской области, и этот момент попал на видео.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали соответствующие кадры.
Дроновая атака на Киевщине
В ГПСУ рассказали, что пограничники сняли момент падения Shahed.
Как оказалось, этой ночью российский дрон-камикадзе в небе над Киевской областью обнаружила и сбила мобильная огневая группа 9-го пограничного отряда.
Украинские военные точно попали по вражеской цели, и беспилотник врага резко начал падать.
Напомним, в ночь на 27 апреля оккупанты выпустили по Украине почти 150 ударных дронов. Силы ПВО работали во всех частях страны, кроме западной.
Под вражеским ударом, в частности, оказался Павлоград Днепропетровской области. Там погибли два человека и есть сильные разрушения.
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