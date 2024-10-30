Готель "Україна" офіційно приватизували — новим власником стала компанія "Ола Файн"

Готель "Україна" у центрі Києві. Фото: privatization.gov.ua

У середу, 30 жовтня, Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав три мільярди гривень від продажу першого об’єкта великої приватизації — київського готелю "Україна". Новим власником стала компанія "Ола Файн", що належить українському інвестору Максиму Кріппі.

Про це повідомили у пресслужбі ФДМУ.

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За інформацією Фонду держмайна, "Ола Файн" повністю сплатила за об’єкт 2,51 млрд грн, а також перерахувала додатково 502,3 млн грн податку на додану вартість.

Кріппа зазначив, що вартість об’єкта відповідає реаліям ринку та перспективам української нерухомості.

"Для мене придбання готелю "Україна" навіть не інвестиція, а перш за все свідоме та зважене рішення громадянина України. Вважаю за необхідне підтримувати країну під час війни у будь-який спосіб. Це більш, ніж вчасно, враховуючи той факт, що кошти від приватизації будуть спрямовані на підтримку Сил Оборони та збереження суверенітету України", — підкреслив інвестор.

Нагадаємо, що аукціон з продажу готелю "Україна" відбувся 18 вересня на платформі "Прозорро", де стартова ціна становила 1,05 млрд грн.

Згідно з умовами угоди, новий власник зобов’язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства і гарантувати соціальні виплати працівникам щонайменше на шість місяців із моменту набуття права власності.

Раніше Фонд держмайна провів онлайн аукціон щодо приватизації готелю "Козацький", що теж знаходиться у центрі Києва. На аукціоні змагалося троє учасників. Під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази — до 400 млн гривень

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