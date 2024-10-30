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Приватизация гостиницы "Украина"— инвестор внес три миллиарда ФГИ

30 октября 2024 21:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Гостиница "Украина" официально приватизирована — новым владельцем стала компания "Ола Файн"
Отель "Украина" в центре Киева. Фото: privatization.gov.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 30 октября, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил три миллиарда гривен от продажи первого объекта крупной приватизации — киевской гостиницы "Украина". Новым владельцем стала компания "Ола Файн", принадлежащая украинскому инвестору Максиму Криппе.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

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По информации Фонда госимущества, "Ола Файн" полностью уплатила за объект 2,51 млрд грн, а также перечислила дополнительно 502,3 млн грн налога на добавленную стоимость.

Криппа отметил, что стоимость объекта отвечает реалиям рынка и перспективам украинской недвижимости.

"Для меня приобретение гостиницы "Украина" даже не инвестиция, а прежде всего сознательное и взвешенное решение гражданина Украины. Считаю необходимым поддерживать страну во время войны любым способом. Это более чем вовремя, учитывая тот факт, что средства от приватизации будут направлены на поддержку Сил обороны и сохранение суверенитета Украины", — подчеркнул инвестор.

Напомним, что аукцион по продаже гостиницы "Украина" прошел 18 сентября на платформе "Прозорро", где стартовая цена составляла 1,05 млрд грн.

Согласно условиям соглашения, новый собственник обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия и гарантировать социальные выплаты работникам не менее шести месяцев с момента обретения права собственности.

Ранее Фонд госимущества провел онлайн-аукцион по приватизации отеля "Козацкий", который тоже находится в центре Киева. На аукционе соревновались трое участников. В ходе торгов цена выросла более чем в 2,5 раза — до 400 млн грн.

Также мы писали, что в Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

отель "Украина" Украина Киев продажа гостиницы приватизация

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