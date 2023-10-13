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Проблему ігнорують роками: "Янголи Азову" показали стан Київського крематорію

13 жовтня 2023 17:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Проблему ігнорують роками: "Янголи Азову" показали стан Київського крематорію
Київський крематорій. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Київський крематорій, що знаходиться на Байковому кладовищі, потребує ремонту. Йде третій тиждень після того, як столична влада пообіцяла розпочати роботи.

Про це розповіла керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова.

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Стан приміщення крематорію

"Тут прощаються з полеглими героями з 2014 року, відтоді ми добиваємося того, щоб крематорій привели в гідний стан, щоб ми могли гідно провести в останню путь героїв. Вже на вході можна побачити розбиту бруківку, через яку можуть впасти люди, що присутні на прощанні з полеглими", — поділилася Толкачова.

За її словами, військові на інвалідних візках та милицях не можуть пройти чи проїхати, їх заносять в зал. 

"Взимку просто падає на голову сніг та тече вода, у розбиті вікна задуває сніг й дощ, замерзає на підлозі. Злив на підлозі забився і не працює", — сказала керівниця Патронатної служби. 

Вона розповіла, що для того, аби просто прочистити злив, який не працює багато років, потрібний дозвіл від Департаменту культурної спадщини. Також в приміщенні не вистачає лавок для тих, кому важко стояти. 

Що каже столична влада

"Чекаємо вже третій тиждень, після того, як пообіцяли що розпочнуть роботи. По тому, як чиновники себе поводять, їм воно не дуже болить, тому не дуже й спішать. Ніякої ініціативи з їхнього боку ми не бачимо. Скільки ще чекати — невідомо", — обурилася Толкачова.

За її словами, якщо протягом тижня нічого не зміниться, вони розпочнуть роботи самостійно й сподівається, що владі буде соромно через це.

Нагадаємо, що в "Слузі народу" звинуватили Міністерство культури України та КМДА у спробі перетворення столичної історичної пам'ятки на бізнес-центр. Йдеться про прибутковий будинок купця Арсенія Бубнова, якому понад 200 років.

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