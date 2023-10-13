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Проблему игнорируют годами: "Ангелы Азова" показали состояние Киевского крематория

13 октября 2023 17:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Проблему игнорируют годами: "Ангелы Азова" показали состояние Киевского крематория
Киевский крематорий. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киевский крематорий, который находится на Байковом кладбище, нуждается в ремонте. Идет третья неделя после того, как столична власть пообещала начать работы.

Об этом рассказала руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева.

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Состояние помещения крематория

"Здесь прощаются с павшими героями с 2014 года, с тех пор мы добиваемся того, чтобы крематорий привели в достойное состояние, чтобы мы могли достойно провести в последний путь героев. Уже на входе можно увидеть разбитую брусчатку, через которую могут упасть люди, присутствующие на прощании", — поделилась Толкачева.

По ее словам, военные на инвалидных колясках и костылях не могут пройти или проехать, их заносят в зал.

"Зимой просто падает на голову снег и течет вода, в разбитые окна задувает снег и дождь, замерзает на полу. Слив на полу забился и не работает", — сказала руководительница Патронатной службы.

Она рассказала, что для того, чтобы просто прочистить ливень, который не работает много лет, нужно разрешение от Департамента культурного наследия. Также в помещении не хватает скамеек для тех, кому тяжело стоять.

Что говорят столичные власти

"Ждем уже третью неделю, после того, как пообещали, что начнут работы. После того как чиновники себя ведут, им оно не очень болит, поэтому не очень и спешат. Никакой инициативы с их стороны мы не видим. Сколько еще ждать — неизвестно", – возмутилась Толкачева.

По ее словам, если в течение недели ничего не изменится, они начнут работы самостоятельно и надеются, что власти будут стыдно из-за этого.

Напомним, что в "Слуге народа" обвинили Министерство культуры Украины и КГГА в попытке превращения столичного исторического памятника в бизнес-центр. Речь идет о доходном доме купца Арсения Бубнова, которому более 200 лет.

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