Весна в Києві у фотографіях

Весняний Київ на світлинах Новини.LIVE

Погода ще не тішить українців теплом, проте в повітрі вже можна відчути перші весняні проблиски. Сонечко все частіше нагадує про те, що весна вже тут, а перемога — дуже близько.

Весняний Київ

Мешканці столиці можуть сповна насолодитись весною без частих відключень електроенергії. Дороги міста заповнені автівками, які неквапливо везуть своїх власників у справах. Вуличками Києва прогулюються літні люди, або ж батьки, які вивели своїх діток на прогулянки. Здавалось б, що це схоже на звичайний весняний день, проте повітряні тривоги, які часто лунають в місті, повертають нас у реальність.

Весна — прекрасна пора ніжності та краси, турботи та милосердя. Сподіваємося, саме вона принесе нам довгоочікувану перемогу.

Фото: Новини.LIVE