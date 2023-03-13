Весна в Києві у фотографіях

Пробудження весни в столиці: незламний Київ очима фотографа Новини.LIVE
Погода ще не тішить українців теплом, проте в повітрі вже можна відчути перші весняні проблиски. Сонечко все частіше нагадує про те, що весна вже тут, а перемога — дуже близько.
Весняний Київ
Мешканці столиці можуть сповна насолодитись весною без частих відключень електроенергії. Дороги міста заповнені автівками, які неквапливо везуть своїх власників у справах. Вуличками Києва прогулюються літні люди, або ж батьки, які вивели своїх діток на прогулянки. Здавалось б, що це схоже на звичайний весняний день, проте повітряні тривоги, які часто лунають в місті, повертають нас у реальність.
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Весна — прекрасна пора ніжності та краси, турботи та милосердя. Сподіваємося, саме вона принесе нам довгоочікувану перемогу.
Фото: Новини.LIVE