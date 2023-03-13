Весна в Киеве в фотографиях

Пробуждение весны в столице: Киев глазами фотографа Новости.LIVE
Погода еще не радует украинцев теплом, но в воздухе уже можно почувствовать первые весенние проблески. Солнце все чаще напоминает, что весна уже здесь, а победа — очень близко.
Весенний Киев
Жители столицы могут насладиться весной без частых отключений электроэнергии. Дороги города заполнены автомобилями, которые не спеша везут своих владельцев по делам. По улочкам Киева прогуливаются пожилые люди, или родители, которые вывели своих детей на прогулки. Казалось бы, это похоже на обычный весенний день, однако воздушные тревоги, которые часто раздаются в городе, возвращают нас в реальность.
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Весна — прекрасная пора нежности и красоты, заботы и милосердия. Надеемся, что именно она принесет нам долгожданную победу.
Фото: Новости.