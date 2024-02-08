Продавали довідки ухилянтам — у Києві викрили шахрайську схему

Затримання організаторів схеми для ухилянтів. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру експосадовиці та лікарю-експерту, які "продавали" довідки про інвалідність для виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Правоохоронці з'ясували, що колишня посадовиця міжрайонної Медико-соціальної експертної комісії та лікар-експерт з хірургії міжрайонної МСЕК підробляли документи та допомагали чоловікам призовного віку виїхати з України.

Затримання організаторів схеми для ухилянтів. Фото: Нацполіція

"Жінка разом зі спільником організувала незаконну діяльність з підроблення офіційного документа — акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Вони вносили неправдиві відомості про присвоєння третьої групи інвалідності, що давало змогу чоловікам призовного віку виїхати за кордон та ухилитись від мобілізації", — йдеться у повідомленні поліції.

Відтак жінці та її спільнику повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Рівному викрила та затримали одесита, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Злочинець оформлював ухилянтам дозвіл на відрядження, якого не було.

Додамо, у Роздільнянському районі Одеської області викрили правоохоронців, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Злочинці оформлювали "білі квитки" ухилянтам, щоб отримати відстрочку.