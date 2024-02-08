Продавали справки уклонистам — в Киеве разоблачили мошенническую схему

Задержание организаторов схемы для уклонистов. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику и врачу-эксперту, которые "продавали" справки об инвалидности для выезда за границу мужчин призывного возраста. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Правоохранители выяснили, что бывшая чиновник межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии и врач-эксперт по хирургии межрайонной МСЭК подделывали документы и помогали мужчинам призывного возраста уехать из Украины.

Задержание организаторов схемы для уклонистов. Фото: Нацполиция

"Женщина вместе с сообщником организовала незаконную деятельность по подлогу официального документа — акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Они вносили ложные сведения о присвоении третьей группы инвалидности, что позволяло мужчинам призывного возраста уехать за границу и уклониться от мобилизации", — говорится в сообщении полиции.

Так, женщине и ее сообщнику сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Ровно разоблачили и задержали одессита, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Преступник оформлял уклонистам разрешение на командировку, которой не было.

Добавим, в Раздельнянском районе Одесской области разоблачили правоохранителей, которые помогали мужчинам избежать мобилизации. Преступники оформляли "белые билеты" уклонистам, чтобы получить отсрочку.