Продавали справки уклонистам — в Киеве разоблачили мошенническую схему
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику и врачу-эксперту, которые "продавали" справки об инвалидности для выезда за границу мужчин призывного возраста. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Какую схему придумали мошенники
Правоохранители выяснили, что бывшая чиновник межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии и врач-эксперт по хирургии межрайонной МСЭК подделывали документы и помогали мужчинам призывного возраста уехать из Украины.
"Женщина вместе с сообщником организовала незаконную деятельность по подлогу официального документа — акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Они вносили ложные сведения о присвоении третьей группы инвалидности, что позволяло мужчинам призывного возраста уехать за границу и уклониться от мобилизации", — говорится в сообщении полиции.
Так, женщине и ее сообщнику сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, в Ровно разоблачили и задержали одессита, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Преступник оформлял уклонистам разрешение на командировку, которой не было.
Добавим, в Раздельнянском районе Одесской области разоблачили правоохранителей, которые помогали мужчинам избежать мобилизации. Преступники оформляли "белые билеты" уклонистам, чтобы получить отсрочку.
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