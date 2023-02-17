У Києві викрили групу шахраїв, які продавали неіснуючі товари в інтернеті

Жертвами затриманих можуть бути сотні людей

Правоохоронці затримали групу людей, підозрюваних у шахрайстві. За даними слідства, затримані ошукали десятки людей під приводом інтернет-торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва затримано чотирьох чоловіків, які під приводом інтернет-продажів заволоділи грошовими коштами громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).

Подробиці розслідування

Як встановили слідчі, зловмисники створили інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо). Покупці, які бажали отримати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обов’язково оплатити товар у повному обсязі.

"Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості", — зазначається у повідомленні.

Наразі слідство зібрало докази щодо вчинення злочинів стосовно більш ніж 70 потерпілих з різних регіонів України. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може становити більше 300 осіб.

Затримання та обшуки

За результатами проведення контрольних закупок учасників схеми затримали. За місцем мешкання одного з них правоохоронці виявили набої до зброї. Заборонені предмети вилучено та направлено для проведення експертизи.

Вказаним особам повідомлено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Які сайти належать шахраям

У прокуратурі закликають громадян, які придбали товари на сайтах usasklad.com.ua або ukrainebuy.com.ua та у подальшому його не отримали, проінформувати правоохоронців про такі факти.



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