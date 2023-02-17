У Києві викрили групу шахраїв, які продавали неіснуючі товари в інтернеті

Продавали неіснуючі товари та ошукали десятки людей: у Києві викрили групу шахраїв
Правоохоронці затримали групу людей, підозрюваних у шахрайстві. За даними слідства, затримані ошукали десятки людей під приводом інтернет-торгівлі.
Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.
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За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва затримано чотирьох чоловіків, які під приводом інтернет-продажів заволоділи грошовими коштами громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).
Подробиці розслідування
Як встановили слідчі, зловмисники створили інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо). Покупці, які бажали отримати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обов’язково оплатити товар у повному обсязі.
"Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості", — зазначається у повідомленні.
Наразі слідство зібрало докази щодо вчинення злочинів стосовно більш ніж 70 потерпілих з різних регіонів України. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може становити більше 300 осіб.
Затримання та обшуки
За результатами проведення контрольних закупок учасників схеми затримали. За місцем мешкання одного з них правоохоронці виявили набої до зброї. Заборонені предмети вилучено та направлено для проведення експертизи.
Вказаним особам повідомлено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Які сайти належать шахраям
У прокуратурі закликають громадян, які придбали товари на сайтах usasklad.com.ua або ukrainebuy.com.ua та у подальшому його не отримали, проінформувати правоохоронців про такі факти.
Нагадаємо, раніше Одеська поліція прикрила незаконний "бізнес" в Інтернеті, який вели засуджені прямо з тюремної камери. Чотирьом чоловікам, які відбувають покарання за схожі порушення, загрожує додатковий термін.