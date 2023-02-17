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Продавали неіснуючі товари та ошукали десятки людей: у Києві викрили групу шахраїв

17 лютого 2023 18:56
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Києві викрили групу шахраїв, які продавали неіснуючі товари в інтернеті
Жертвами затриманих можуть бути сотні людей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці затримали групу людей, підозрюваних у шахрайстві. За даними слідства, затримані ошукали десятки людей під приводом інтернет-торгівлі. 

Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури

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За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва затримано чотирьох чоловіків, які під приводом інтернет-продажів заволоділи грошовими коштами громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).

Подробиці розслідування

Як встановили слідчі, зловмисники створили інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо). Покупці, які бажали отримати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обов’язково оплатити товар у повному обсязі. 

"Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості", — зазначається у повідомленні. 

Наразі слідство зібрало докази щодо вчинення злочинів стосовно більш ніж 70 потерпілих з різних регіонів України. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може становити більше 300 осіб. 

Шахрайство київ

Затримання та обшуки

За результатами проведення контрольних закупок учасників схеми затримали. За місцем мешкання одного з них правоохоронці виявили набої до зброї. Заборонені предмети вилучено та направлено для проведення експертизи. 

Вказаним особам повідомлено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Які сайти належать шахраям

У прокуратурі закликають громадян, які придбали товари на сайтах usasklad.com.ua або ukrainebuy.com.ua та у подальшому його не отримали, проінформувати правоохоронців про такі факти. 
 
Нагадаємо, раніше Одеська поліція прикрила незаконний "бізнес" в Інтернеті, який вели засуджені прямо з тюремної камери. Чотирьом чоловікам, які відбувають покарання за схожі порушення, загрожує додатковий термін.

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